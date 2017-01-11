رئيس جامعة الزقازيق: تطبيق التصحيح الإلكترونى بكل الكليات العام المقبل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاربعاء، عن تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني لكل المقررات على مستوى كليات الجامعة اعتبارا من العام المقبل، والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطبيق هذا النظام .

جاء ذلك خلال جولته لتفقد أعمال الامتحانات في كلية الطب البيطري، حيث استقبلته الدكتور وفاء العراقى عميد الكلية ووكلاء الكلية.

كما قام رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على سير الامتحانات بكلية الزراعة، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد مشهور عميد الكلية ووكلاء الكلية .

وقال عميد كلية الطب البيطرى، إن تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني، تم تطبيقه بالفرقة الأولي في مقررين دراسيين بالشعبة العامة والهندسة الزراعية في الامتحانات الحالية، حيث تم إعداد أربعة نماذج لكل مقرر .