بلاغ للنائب العام يتهم البرادعى بالتخابر على مصر لصالح أمريكا

الإسكندرية - هناء أبو العز

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام تحت رقم 375 لسنة 2017 أتهم فيه الدكتورمحمد البرادعي مؤسس حزب الدستور ودان براين مسئول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط والمكلف من المخابرات الأمريكية بتجنيد البرادعى كعميل للمخابرات الأمريكية فى مصر.

واتهم محمود فى بلاغه البرادعى بإمداد ضابط المخابرات الأمريكية بمعلومات تمس الأمن القومى المصرى ونقل تفاصيل لقاءاته مع مسئولين بالدولة فى ذلك الوقت، كما ورد فى نص المكالمة الهاتفية التى أذاعها الإعلامى أحمد موسى من خلال برنامجه (على مسئوليتى) فى قناة صدى البلد بتاريخ 10/1/2017.

كما أتهمه في بلاغه بإمداد الضابط سالف الذكر بمعلومات غاية فى السرية عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية استقاها من خلال لقاءاته مع مسئولين وسياسيين وقيادات فى الدولة لدولة أجنبية من خلال ضابط المخابرات الذى يتلقى منه تلك المعلومات ويصدر له التعليمات لتنفيذها بصفة عميل لجهاز المخابرات الأمريكى يتقاضى مرتب ثابت منها.

واتهم محمود فى بلاغه البرادعى بارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج . د) والتى تعاقب بالسجن على كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو مع من كان له شأن فى الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى .

وطالب محمود فى بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق ضد كل من البرادعى وضابط المخابرات الأمريكى دان براين وإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الإتهامات الموجهة بالتخابر لكل من البرادعى وضابط المخابرات الأمريكى ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضى المصرية.