تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية الظواهرى" لـ 27 فبراير

كتب ـ إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى"، لـ 27 فبراير لمرافعة الدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفى بداية الجلسة قالت المحكمة أنه كان وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4656 لسنة 2014 بتاريخ 16 يونيو من عام 2014 متضمنا في مادته الأولى نقل نقل انعقاد جلسات الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة لنظر القضية رقم 4757 لسنة 2014 جنايات مصر الجديدة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة بمحافظة القاهرة.

وفيما تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين حسام عبد العاطي ووائل كمال أحرزوا وحازوا أسلحة نارية غير مرخصة بقصد استعمالها في التعدى ضد الأمن العام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

واستمعت المحكمة لمرافعة النبوى إبراهيم دفاع المتهم حسام عبد العاطى، ودفع بانتفاء انضمام موكله لجماعة أسست على خلاف القانون، وعدم جواز الاعتداد بتحريات التي أجريت في 4 نوفمبر لكونها الدليل الأوحد لإدانة المتهم وخلو الأوراق من اى دليل سوى هذه التحريات، وانعدام اركان جريمة حيازة أسلحة المنسوبة للمتهم.

وأكد الدفاع أن التحريات لم تذكر أن موكله عضوا لمجموعة الشرقية التابعة للتنظيم، ولم يذكر أحد من أعضاء التنظيم اسمه في القضية، وموكله يواجه تهمة حيازة أسلحة التي قالها مجرى التحريات، فالمتهم "إبراهيم" الذى استأجر الورشة التي ضبط بداخلها الأسلحة لم يذكر شراكة موكلى له في الورشة التي ضبط بداخلها الأسلحة المضبوطة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما ضد المتهم الأول، والسجن المؤبد ضد المتهم الثاني غيابيا، في اتهامهم بالانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري الإرهابية"