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نائبة تطالب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من مطار قويسنا التجارى

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نائبة تطالب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من مطار قويسنا التجارى نائبة تطالب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من مطار قويسنا التجارى

>كتب أحمد عرفة

تقدمت الدكتورة عبد العزيز القشاش ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن توقف العمل بمشروع إقامة مطار مدنى تجارى بقويسنا منذ عام 2010 وحتى الآن رغم الانتهاء من تنفيذ 80 % من إنشاءاته والتى بلغت تكلفته ملايين الجنيهات ولم يستكمل العمل به .

وأكدت الدكتورة شيرين القشاش، فى بيان لها، أن مشروع المطار التجارى بقويسنا يٌعد من المشروعات المستقبلية المهمة والتى ستجذب رؤوس أموال جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمنوفية وسوف يتم استخدامه فى الأغراض المدنية وخدمة التصدير للمصانع والشركات العاملة بمنطقة قويسنا الصناعية ، ومدينة السادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم وباقى محافظة وسط الدلتا ، إلى جانب خدمة الصادرات الزراعية للمحافظة لتشجيع النشاط الصناعة والتجارى والزراعى والمدرسين وخدمات رجال الأعمال بهدف الارتقاء بالحركة الصناعية وتعزيز هامش الربح وتشجيع الاستثمارات .

وطالبت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات لسرعة الانتهاء من تنفيذ إقامة مطار مدنى تجارى بقويسنا نظراً لأهميته بالنسبة لمحافظة المنوفية التى تعد حالياً سلة الزراعية، حيث تتميز بمساحات خضراء كبيرة يخرج منها آلاف الأطنان الزراعية يومياً لتغذية أبناء القاهرة وتصدير الفائض منها للخارج .

 

 

 


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