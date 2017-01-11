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مرور أسيوط: استخراج كروت الوقود المميكنة من الوحدات المحلية بالقرى والمراكز

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مرور أسيوط: استخراج كروت الوقود المميكنة من الوحدات المحلية بالقرى والمراكز مرور أسيوط: استخراج كروت الوقود المميكنة من الوحدات المحلية بالقرى والمراكز

>أسيوط - هيثم البدري

أكد اللواء جمال وهبى، مدير إدارة المرور بأسيوط، أنه سيتم استخراج كروت الوقود المميكنة للمواطنين بالمحافظة من خلال الوحدات المحلية بالقرى والمراكز بعد مخاطبة المحافظة بشأن تطبيق منظومة كروت الوقود المميكنة عن طريق مجالس المدن بالقرى والمراكز لتخفيف الضغط على وحدات
> المرور وتسهيلا للمواطنين.


> وأشار وهبى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ذلك يأتى بناء على موافقة الوزير محافظ أسيوط على المذكرة المعروضة عليه للاعلان فى مجالس المدن عن توافر كروت البنزين لمن يرغب فى أن يقدم رخصة التسيير وصورة من الرقم القومى على أن تقوم مجالس المدن بتجميع الطلبات وإمهال المواطن 3 أيام لاستلام الكروت وأن تقوم مجالس المدن بإرسال مندوب لإدارة المرور بهذه الطلبات ويتم استخراج الكروت على أساسها ويتم تسليمها لموظف مجلس المدينة لتسليمها للمواطنين، وذلك حتى لايتم التواجد بكثافة عالية وازدحام شديد بإدارة المرور.


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