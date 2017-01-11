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بالصور .. كواليس تصوير برنامج «بيومي أفندي» على «دي إم سي»

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بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

كتب: هاني صابر 

حصلت وكالة “أونا”، علي عدد من الصور المتعلقة بكواليس تصوير برنامج “بيومي أفندي”، الذي يقدمه الفنان بيومي فؤاد.

ويعد البرنامج التجربة الأولي لبيومي فؤاد علي الشاشة، وينتمي لنوعية البرامج الكوميدية، ويعرض خلال أيام قليلة، بشكل حصري علي شاشة “دي إم سي”.

برنامج”بيومي أفندي”، تقديم الفنان بيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج أحمد نور.

يذكر أن، قنوات”دي ام سي”، تطلق ثاني اصداراتها وهي قناة”دي إم سي العامة”، من خلال مؤتمر صحفي يقام يوم السبت المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وكانت الشبكة قد أطلقت قناتها الرياضية، منذ عدة شهور، وتحتوي القناة العامة علي باقة متنوعة من البرامج بجانب مجموعة من المسلسلات.

 

 

 

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أونا

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