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بالصور.. القمامة تحاصر مدارس شارع المطار بإمبابة وتهدد حياة الطلاب

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بالصور.. القمامة تحاصر مدارس شارع المطار بإمبابة وتهدد حياة الطلاب بالصور.. القمامة تحاصر مدارس شارع المطار بإمبابة وتهدد حياة الطلاب

>كتبت إيناس البنا ـ تصوير كريم عبد العزيز

رصد "اليوم السابع" مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول، العديد من الصور التى تبين حجم الإهمال من قبل أجهزة النظافة والمتابعة بمحافظة الجيزة، وذلك بشارع المطار بمنطقة إمبابة الذى يضم خمسة مدارس لمراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام مرورا بالمرحلتين الابتدايية والإعدادية.

 

وتراكمت أكوام من القمامة بجوار مجمع مدارس أرض المطار لمسافة عشرة أمتار على امتداد مبنى وسور المدرسة مع وجود أثار لحرق القمامة بجوار نوافذ الفصول التى تطل مباشرة على الشارع، وسط تواجد النباشين الذين يقوموا بنزع القمامة من الأكياس لأخذ ما يلزمهم ويتركوا بقايا القمامة العضوية لتكون ملجأ للحشرات والأمراض التى قد تصيب الطلاب.

 

وفى صور توضح حجم غياب دور أجهزة الإشغالات بالحى، تواجدت أنواع مختلفة من ألعاب الأطفال الشعبية "المراجيح"، أمام المدراس والقمامة تحاط بها، فى تحدى صارخ لتواجد مثل ذلك النوع من الإشغالات بمحط المدارس، كما أحاطت العبارات المسيئة جدران سور المدارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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