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تأجيل محاكمة 154 متهما بـ"أنصار بيت المقدس 3" لـ31 يناير

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تأجيل محاكمة 154 متهما بـ"أنصار بيت المقدس 3" لـ31 يناير تأجيل محاكمة 154 متهما بـ"أنصار بيت المقدس 3" لـ31 يناير

>كتب محمد عبد الرازق

أفادت مصادر قانونية اليوم، الأربعاء، بتأجيل محكمة شرق القاهرة العسكرية محاكمة 154 متهما بارتكاب عدد من الجرائم، منها الهجوم على كمين الفرافرة، فيما عرف بقضية "أنصار بيت المقدس 3"، إداريا إلى جلسة 31 يناير الجارى لتعذر حضور المتهمين.

 

كانت النيابة قد أحالت المتهم هشام عشماوى و153 آخرين، بينهم محمد أحمد نصر، قائد تنظيم كتائب الفرقان للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب عدد من الجرائم، منها الهجوم على كمين الفرافرة، الذى شارك فيه المتهم الأول هشام على عشماوى، والمتوفى عبد الفتاح عايد مرزق، حيث رصدا وراقبا الوحدة على مدى يومين قبل ارتكاب الجريمة، ووضع الأول مخططًا لتنفيذ العملية، وحدد المشاركون فيها، ودور كل منهم، ثم انطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة بثلاث سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلى، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بى جى، وعبوات متفجرة، وما أن وصلوا الكمين، حتى اعتلى المتهم الأول أحد المواقع المرتفعة (تبة صخرية)، وأطلق أعيرة نارية من سلاحه ـ بندقية القنص ـ صوب الجنود، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج المراقبة، بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها.


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