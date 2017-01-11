حبس 3 عاطلين قتلوا عاملاً وأصابوا شقيقه خلال سرقة منزل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين قتلوا عامل، وأصابوا شقيقة اثناء قيامهم بسرقة منزل المجنى عليهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بمصرع عبد السلام سالم محمد 23 عاما، وإصابة شقيقة هيثم 28 عام بطلق خرطوش .

وبسؤال سامي محمد عبد السلام 48 عام ومقيم بقرية ميت بره قرر انه حال تواجد بمنزله علم من الاهالي قيام مجهولين بسرقة منزل السيد عبد الحميد المجاور .

وقرر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، والعميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية، والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وبانتشار المخبرين السريين تبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين هم "أحمد م ا ا23عام"، مسجل خطر، وحسني ع ع م " ومقيم ميت بره العجوزة مسجل خطر ، و"الديساوي ا ا31 عام" مسجل خطر وبمواجهة الاول اعترف بارتكابة الواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث وتم ضبط السلاح المستخدم.