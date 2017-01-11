حبس "نصاب عقارات" سنة وتغريمه 1000 جنيه بتهمة النصب على المواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، حمادة محمود مصطفى إبراهيم "غيابيا" بالحبس عام وكفالة 1000 جنيه بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات فى الدعوى 18284 لعام 2016، عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغ يتهم فيه حمادة محمود مصطفى إبراهيم، بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدات سكنية لهم، مستغلا شركة العقارات المملوكة لشقيقه، ولها وحدات بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى لمحاكمته.