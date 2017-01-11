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المحكمة الاقتصادية تلزم شركة طباعة بسداد مديونية 10 ملايين جنيه لبنك CIB

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المحكمة الاقتصادية تلزم شركة طباعة بسداد مديونية 10 ملايين جنيه لبنك CIB المحكمة الاقتصادية تلزم شركة طباعة بسداد مديونية 10 ملايين جنيه لبنك CIB

> كتبت ندى سليم

قضت الدائرة التاسعة استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإلزام الشركة المتحدة لطباعة مواد التعبئة والتغليف بسداد مديونية لصالح البنك التجارى الدولى بلغ قدرها ١٠ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه فضلاً عن الفوائد المستحقة.

 

صدر الحكم  برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم،  وعضوية المستشارين مصطفى محمد أحمد، وتامر عبد الونيس، وسكرتارية عبد الرحمن محمد.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم البنك التجارى الدولى بدعوى رقم 426 لسنة 8 قضائية طالب فيها الشركة  بسداد مديونية قدرها 11 مليون و873 ألف جنيه بخلاف الفوائد المستحقه على مبلغ المديونية. 

 

وذكر خلال صحيفة الدعوى أن الشركة تحصلت على  تسهيلات ائتمانية بالمبلغ سالف الذكر، ثم امتنعت عن  السداد لذلك لجأت إلى القضاء. 

 

 


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