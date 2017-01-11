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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توخى الحذر فى مكان عملك

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توخى الحذر فى مكان عملك حظك اليوم برج الثور الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توخى الحذر فى مكان عملك

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج المعروف بالعناد الشديد والتمسك برأيه وقراراته، ولكنه معروف أيضًا بالذكاء والنظرة الثاقبة للأخرين والحب الدائم للتطور والتعلم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

من الضرورى أن تتوخى الحذر فى مكان عملك اليوم، أنت محاط بالكثير من المؤامرات ورغم ذلك تلعب بأوراق مكشوفة للجميع حاول أن تكون أكثر حذرًا وتنتبه لما تقوله ولما تسمعه من معلومات لأن الكثير منها مغرض.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

صديق مقرب منك يعبر لك عن مشاعره اليوم، قد لا يكون ذلك بشكل لفظى وإنما من خلال تصرفات قد تكون دقيقة للغاية، إذا كنت مهتمًا بمعرفة شخص يحبك بصدق دقق فى تصرفات المحيطين بك وكن واعيًا له لأن هناك فرصة كبيرة بأن تتحول علاقة صداقة إلى حب.

برج الثور على الصعيد الصحى..

هناك فرصة كبيرة بأن تتعرض لأمراض المعدة، عليك أن تأخذ الاحتياطات اللازمة وأن تشرب ما يكفى من مياه الشرب والسوائل الأخرى لأن فرص الأمراض التى تحملها المياه مرتفعة ومن الحكمة أن تتجنب جميع المواد الغذائية غير الصحية كما أنك عرضة للالتهابات اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور..

لا تسمح لنفسك أن تتعثر وتتوقف أمام أشياء لا تؤمن بها، فقط تخطاها وامض قدمًا ولا تشغل بالك كثيرًا بأية قضايا فرعية أو أمور جانبية.


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مصر 365

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