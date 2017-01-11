رئيس جامعة طنطا يأمر بمواجهة أى حالات للغش أو الشغب

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اجتماعاً مع الدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية بحضور الوكلاء ورؤساء الأقسام للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، موجهاً بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات السريعة والرادعة لمواجهة أى حالات للغش أو الشغب أو الخروج عن النظام.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس الجامعة بكلية التربية النوعية تابع خلالها سير العمل بالكنترولات مشدداً على القائمين عليها بمنع دخول أى أفراد من غير أعضائها والانتهاء من عمليات التصحيح على وجه السرعة.

وعلى هامش الجولة تفقد الدكتور إبراهيم سالم أعمال الإنشاءات بالكلية موجهاً بضرورة تنفيذها بدقة وطبقاً للمواصفات المحددة لها، وسرعة الانتهاء منها وتسليمها فى الوقت المحدد.