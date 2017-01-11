عودة حركة المرور لطبيعتها بشارع المحطة ببنها بعد إصلاح كسر بماسورة مياه

القليوبية - خالد حجازى

أكد العميد محمد درويش مدير مرور القليوبية على عودة حركة المرور إلى طبيعتها بشارع النزهة أمام محطة القطار ببنها، بعد إصلاح كسر بماسورة مياه وشفط المياه الراكدة من على جانبى الطريق.

كانت انفجرت ماسورة مياه، بشارع النزهة أمام محطة القطار فى بنها، بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور، وقطع المياه عن المنطقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات كسح للسيطرة على الوضع، وجارى إصلاح العطل وشفط المياه من الشارع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تلقى بلاغا من المواطنين بانفجار ماسورة مياه بشارع النزهة أمام محطة القطار ببنها، وعلى الفور، تم الدفع بمهندسى مجلس المدينة ومسئولى المتابعة لمكان العطل.