التحقيق مع 150 من أمناء الشرطة وإحالتهم للنيابة لتعطيلهم العمل بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء احمد كامل طايل مدير امن جنوب سيناء انه يجري الان التحقيق مع 150 من افراد وأمناء الشرطة من العاملين بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء ووجهت له تهمة تعطيل العمل وفي انتظار العرض علي النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونيه حيالهم .

وقال مدير الأمن لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم القبض علي أيًا من امناء الشرطه أو اصابة احدهم باي طريقه ايًا كانت حيث تم اخطارهم بالتحقيق معهم واحالتهم علي النيابة كنوع من الاجراءات القانونيه ليس الا .

كان عددًا من أفراد وأمناء الشرطة قد اضربوا عن العمل لوقف قرار مديرية أمن جنوب سيناء الخاص بنظام التشغيل وهو تطبيق العمل بنظام 20 يومًا عمل و10 أيام إجازات بدلا من 15 يومًا عمل و15 يوًم اجازات .

صدر قرار مديرية أمن جنوب سيناء قبل احتفالات عيد الشرطة بأقل من أسبوعين بتغيير طريقة تشغيل الأفراد والأمناء في ظل الاحداث الصعبه التي تشهدها سيناء لتكثيف جهود رجال الأمن في استقرار الحالة الامنيه بالمحافظة الأمر الذي رفضه 150 امين شرطة وفرد .

ترددت الأنباء عن قيام أفراد وأمناء الشرطة ، بغلق مدخل معسكر الامن المركزي بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ شرم الشيخ ومنع دخول أحد، مؤكدين أنهم مستمرون فى الاضراب لحين حل الازمة والعدول عن القرار فيما اعتبره المواطنين نوع من الضغط علي قيادات الشرطة لتحقيق أهواء الأمناء والأفراد في نظام التشغيل دون مراعاة مصلحة المواطنين .

من جانبه نفى اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، تنظيم أمناء الشرطة والأفراد إضرابا في أقسام الشرطة، مؤكدًا أن أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية بداية من عيون موسى وحتى طابا.

وقال مدير الأمن إن هناك قرار وزاري صدر منذ يومين مفاده أن نظام العمل في المحافظة سيكون 10 أيام راحة، و20 يوم عمل بدلا من 15 يوما والتي كانت تطبق عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن القرار صدر لصالح العمل بهدف تكثيف التواجد الأمنى، وسد العجز في عدد الافراد والامناء حيث أن الأعداد التى تعمل 75% منهم 50% بالتبادل مما لا يكفى لتأمين المحافظة بأكملها

لفت مدير الأمن أن أفراد وأمناء الشرطة يحصلون على مكافاة 300% بجنوب سيناء، والقرار تصحيح لوضع خاطئ محذرًا من مجازاة كل من سيمتنع عن نزول الخدمات، وتحويلهم الي المحاكمة العسكرية لعدم اطاعتهم للأوامر العسكرية .

فيما تشهد جنوب سيناء حالة من الاستنفار الأمني بسبب اضراب امناء الشرطة ودفعت مديرية الامن بالضباط ومجندى قوات الامن للتواجد فى نقاط الخدمات الامنية الحيوية، علاوة على تكثيف الدوريات الراكبة ونقاط التفتيش وكاميرات المراقبة المنتشره في كل أكمنة المحافظة .