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القوات العراقية تسيطر على 80% من الجانب الشرقى للموصل

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القوات العراقية تسيطر على 80% من الجانب الشرقى للموصل القوات العراقية تسيطر على 80% من الجانب الشرقى للموصل

> الموصل (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أبرز القوات التى تقاتل تنظيم داعش فى الموصل، الاربعاء ان القوات العراقية تسيطر على ما لا يقل عن 80%من الجانب الشرقى للمدينة.

 

وتعد مكافحة الارهاب أبرز القوات التى تقاتل تنظيم داعش فى اطار عملية واسعة انطلقت منتصف أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، ثانى مدن العراق وأكبر معاقل الجهاديين فى البلاد.

 

وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب لفرانس برس "يمكننا القول إننا استعدنا (السيطرة) على 80 إلى 85 " من الجانب الشرقى للموصل .

 

ويشارك عشرات ألاف المقاتلين من قوات عراقية فى تنفيذ العملية التى تنفذ قوات عراقية بدعم من التحالف الدولى بقيادة واشنطن لاستعادة السيطرة على الموصل .

 

واستعادت القوات الامنية خلال المرحلة الأولى من العملية السيطرة على مناطق واسعة حول الموصل، لكن المعارك باتت بعدها اكثر شراسة بسبب مقاومة للمتشددين داخل مدينة الموصل.

 

وبعد هدوء فى العمليات، صعدت القوات العراقية بإسناد جوى واستشارى إضافى من قوات التحالف وتمكنت من تحقيق تقدم مع بداية العام الحالى.

 

وتمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق جديدة والوصول لأول مرة إلى نهر دجلة، الذى يقع فى قلب المدينة ويقسمها إلى شطرين.

 

وعززت القوات الأمنية سيطرتها بعد أن فقد المتشددون القدرة على دعم مقاتليهم الموجودين فى الجانب الشرقى غير القادرين على الفرار إلى الجانب الغربى من المدينة، بفضل ضربات قوات التحالف الجوى لجسور المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

 

لكن القسم الغربى من الموصل الذى يضم المدينة القديمة لا يزال تحت سيطرة المتشددين بشكل كامل ومن المتوقع ان تواجه القوات العراقية مقاومة أكبر هناك.

 


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