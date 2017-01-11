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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحلات مدينة أبورديس

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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحلات مدينة أبورديس ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحلات مدينة أبورديس

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

تمكنت حملة من مديرية الصحة وشرطة المرافق بجنوب سيناء، من إعدام مواد غذائية تالفة وتحرير محاضر ضد المخالفين بعدد من المحال والمطاعم المتداول بها اﻻغذية والمشروبات بمدينة أبورديس، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور محمد على يوسف وكيل مديرية الصحة ومدير الطب الوقائى، وتشكلت اللجنة من أحمد فتحى محمد مراقب أغذية المديرية وأحمد فتحى خضر مراقب أغذية المديرية، وناصر عبدالعليم سلامة مراقب اغذية المديرية، وبالاشتراك مع مفتش أغذية أبورديس هانى عادل.

 

أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المواد الغذائية مجهولة المصدر بوزن 85 كيلو، وإعدام كميات من الأغذية التالفة مختلفة الأصناف بوزن 50 كيلو، وإعدام العديد من اأوعية المتهالكة بوزن 44 كيلو، وتم تحرير العديد من المحاضر لعدم حمل الشهادات الصحية، وتدنى مستوى النظافة العامة.

 

تم تحرير مذكرة توصى بالغلق لوجود نقص شديد فى اﻻشتراطات الصحية بهذه الأماكن.

 


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