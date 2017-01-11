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«الأزهر والإفتاء» يدينان الهجوم الإرهابي على دار ضيافة والي قندهار بأفغانستان

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«الأزهر والإفتاء» يدينان الهجوم الإرهابي على دار ضيافة والي قندهار بأفغانستان «الأزهر والإفتاء» يدينان الهجوم الإرهابي على دار ضيافة والي قندهار بأفغانستان

أحمد الطيب – شيخ الازهر

أدان الأزهر الشريف وشيخه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار خلال استضافته للسفير الإماراتي بأفغانستان، وعدد من الدبلوماسيين الذين كانوا في مهمة إنسانية، ما أسفر عن إصابة سفير الإمارات وحاكم قندهار ومقتل خمسة إماراتيين وآخرين.

وأكد الأزهر الشريف في بيان صحفي، أن هذه التفجيرات الإرهابية الغادرة لا تراعي حرمة الدماء، ويبرأ منها الإسلام وهديه وتعاليمه السمحة، وتدل على تجرد مرتكبيها من أبسط معاني الإنسانية، خاصة أن الوفد الإماراتي كان في مهمة خيرية وإنسانية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح الشعب الأفغاني .

وأعرب الأزهر، عن خالص عزائه لأسر الشهداء وللإمارات قيادة وشعبًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التكاتف والتصدي لهذا الإرهاب الأسود الذي يهدد أمن الشعوب واستقرارها، سائلًا المولى –عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء للعاجل.

كما أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي استهدفت دار الضيافة في ولاية “قندهار” الأفغانية بتفجيرين، مما أسفر عن مقتل 9 وجرح آخرين، من بينهم والي المدينة، وسفير الإمارات في أفغانستان، ودبلوماسيون آخرون كانوا في اجتماع لهم.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان صحفي، أن استهداف المدنيين والدبلوماسيين وترويع الآمنين، أمر ترفضه الشريعة الإسلامية والأعراف والفطرة السليمة حتى في حالات الحرب، ولكن جماعات التطرف والإرهاب لا هم لها سوى تحقيق مصالحها الشخصية حتى ولو تعارضت مع الشرع والأعراف والقيم الإنسانية.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

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