وزير قطاع الأعمال يلتقي رئيسي «النصر لصناعة الكوك» و«النصر للتعدين»

عقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع المهندس خالد مصطفى الأنصاري، رئيس شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بحضور المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة، يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الإجتماع، أطلع الوزير على القدرات الإنتاجية للشركة من خلال ما تملكه من مصانع للكوك وتقطير القطران والنترات، وكذلك حجم الإنتاج والمبيعات في السوق المحلية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والكيماويات والبناء والأغذية والبحث العلمي، إضافة إلى ما يتم تصديره من منتجات إلى الخارج.

واستعرض رئيس الشركة نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى تحول الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح في نهاية ديسمبر 2016 وذلك بعد ترشيد الإنفاق والتكاليف، ورفع أسعار المنتجات وفقًا لاتجاهات الأسواق.

كما استعرض الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ مشروع تطوير بطاريات الشركة والذي أبدت شركات روسية وصينية متخصصة اهتمامها بالمساهمة فيه، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركة ومنها أثر تحرير سعر الصرف على تكلفة المدخلات وعلى قدرة الشركة على تدبير العملة الأجنبية من خلال البنوك.

أ ش أ