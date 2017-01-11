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«السعودية» تعتزم إصدار صكوك للبيع في فبراير المقبل لسد العجز

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«السعودية» تعتزم إصدار صكوك للبيع في فبراير المقبل لسد العجز «السعودية» تعتزم إصدار صكوك للبيع في فبراير المقبل لسد العجز

صكوك – ارشيفية

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز”، إن الرياض تعتزم إصدار سندات إسلامية “صكوك” للبيع فى وقت مبكر من شهر فبراير، لتمويل عجز الميزانية والاستثمار فى مناحى اقتصادية بعيدة عن النفط، ومن المتوقع أن تستهدف مستثمرين من منطقة الخليج.

وضربت السعودية العام الماضى رقمًا قياسيًا من بين الدول النامية بأول بيع حكومى للسندات، جاذبة من خلاله 67 مليار دولار من عروض المستثمرين رغم إصدار السندات بهدف جمع 17.5 مليار دولار.

وقالت الصحيفة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم إسناد البيع للعشر بنوك الذين قاموا على إصدار العام الماضى، ولكن من المتوقع تكليف البنوك Citi وHSBC وJPMorgan، بحسب مصدر قريب من الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن السعودية عانت من انهيار النفط عام 2014، مما تسبب فى خفض الإنفاق الحكومى وزيادة الدين وتقديم شركة أرامكو للطرح العام الأولى، متابعة أنه بالرغم من استقرار أسعار النفط على 55 دولار للبرميل، إلا أنه من غير المتوقع أن تعود الأسعار لـ100 دولار كما كانت قبل 3 سنوات.

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