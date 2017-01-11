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تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع والبلتاجي» في «عنف البحر الأعظم» لـ 8 فبراير

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تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع والبلتاجي» في «عنف البحر الأعظم» لـ 8 فبراير تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع والبلتاجي» في «عنف البحر الأعظم» لـ 8 فبراير

محاكمة بديع في قضية أحداث الإسماعيلية – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل تاجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل مرسي لـ8فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

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