حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة الأول من فبراير لنظر الاستئناف المقدم من المحامى أشرف فرحات على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حظر تمرد.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت فى جلسة 26 ديسمبر الماضى، برفض دعوى مطالبة بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها لعدم الاختصاص
وكان أشرف فرحات المحامى، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساسي
> قانونى