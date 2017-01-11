تعرفي إلى أنسب نظام غذائي لفترة النفاس

بعد الانتهاء من مشقة الحمل والولادة سيكون على الأُم أن تعتني بصحتها الجسديَّة والنفسيَّة حتى تتعافى من كافة أنواع التغيُّرات التي طرأت عليها وإن كانت قد ولدت طفلها بعمليَّة قيصريَّة فسيكون عليها أن تضاعف اهتمامها ورعايتها لنفسها، وتولي اهتماماً خاصاً بنظامها الغذائي اليومي.

«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة ومثقفة مرضى السكري، غنى خرسان، لتطلعك على النظام الغذائي الأنسب خلال فترة النفاس.



• أنسب نظام غذائي لفترة النفاس؟

ـ أفضل أنواع الأنظمة الغذائيَّة التي تكون غنيَّة بالبروتينات والفيتامينات والألياف وتحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحيَّة، كما من المهم أيضًا في هذه الفترة البدء بممارسة رياضة خفيفة كالمشي إذا كانت حالتك الصحيَّة تسمح بذلك.

ـ من المهم جداً تقسيم الوجبات على مدار اليوم، وتناول 5 - 6 وجبات معتدلة بفاصل ساعتين إلى ثلاث ساعات بين كل وجبة.

ـ يجب أن تحتوي الوجبات الرئيسيَّة على مصدر للكربوهيدرات المعقدة كالشوفان أو الخبز الأسمر أو البطاطس الحلوة مع البروتين كالبيض أو اللحم أو الدجاج أو السمك إضافة للبقوليات كالعدس أو الحمص مع التركيز على تناول كميَّة كافية ومنوعة من الخضراوات.

ـ في الوجبات الخفيفة أنصح بتناول كوب من اللبن مع الفاكهة الطازجة أو مع المكسَّرات النيئة والزبيب.

ـ ويجب التركيز على تناول كميات كافية ومتنوِّعة من الفاكهة والخضراوات للحصول على الفيتامينات والمعادن.



• نصائح تجنبك الإرهاق:

ـ أكثري من تناول الألبان قليلة الدسم، وكذلك احرصي على تناول السوائل والمشروبات الدافئة، خاصة في حالة الرضاعة الطبيعيَّة كالتلبينة والكاكاو وشاي الأعشاب مع مراعاة تقليل نسبة السكر.

ـ اشربي أكثر من لترين ونصف اللتر من المياه يومياً.

ـ تناولي الفواكه والخضراوات الطازجة بين الوجبات ووقت الشعور بالجوع، واكثري من الخضراوات ذات اللون الأخضر القاني لما تحتويه من نسبة جيِّدة من الحديد.

ـ قد يطلب منك الطبيب تناول مكملات الحديد وبعض الفيتامينات في حال احتياج جسمك. لذلك عليك الالتزام بها ليستعيد الجسم عافيته بأسرع وقت.

ـ إن لم تكن لديكِ مشكلة صحيَّة أرضعي طفلك رضاعة طبيعيَّة، ولا تستمعي لنصائح حول تناول الطعام عن شخصين لإدرار الحليب، فيكفي تناول غذاء متوازن مع كثير من السوائل وإضافة منتجات الألبان قليلة الدسم.



• إن كنت ترغبين بخسارة بعض الوزن خلال فترة النفاس اتبعي الإرشادات البسيطة التالية:

ـ تناولي ثلاث وجبات رئيسيَّة يومياً مع وجبتين إلى ثلاث خفيفة بينها.

ـ خففي من معدل استهلاكك للأطعمة الغنيَّة بالدهون لاسيما الدهون المشبَّعة مثال الزبدة والمقالي. واستعيضي عنها بكميات معتدلة من الدهون أحاديَّة الإشباع، كزيت الزيتون وزيت الكانولا والمكسَّرات والأفوكادو.

ـ استبدلي السوائل الغنيَّة بالسعرات الحراريَّة وشبه الخالية من العناصر الغذائيَّة كالعصائر بالمياه وشاي الأعشاب.

ـ احذري اعتماد حمية غذائيَّة قاسية تحرمك من مجموعة معيَّنة من الأطعمة لاسيما إن كنت ترضعين وليدك طبيعياً.