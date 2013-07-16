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رزان مغربي سعيدة بدور "إكرام" في "حكاية حياة"

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رزان مغربي سعيدة بدور "إكرام" في "حكاية حياة" رزان مغربي سعيدة بدور "إكرام" في "حكاية حياة"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 45 دقيقة

مع مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، تعيش الفنانة اللبنانية رزان مغربي حالة من السعادة الغامرة سببها الأصداء وردود الفعل الإيجابية التي انهالت عليها مع بداية عرض مسلسل "حكاية حياة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة غادة عبدالرازق.

وكانت رزان قد صرّحت سابقًا عن خوفها من الظهور بدور "إكرام" المرأة القوية التي لا تخشى شيء, وهو دور لم يسبق لها أن قدمته من قبل، إلا أن ردود الفعل والتعليقات التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات المهنئة التي تلقّتها رزان من أهل الصحافة والفن بدّدت كل مخاوفها.

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ON Sport

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