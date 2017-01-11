شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" لشعر أكثر روعة

مع بداية العام الجديد، تبدأ النساء بالبحث عن نظام جديد للعناية بشعرهن، وذلك من أجل تغيير تسريحتهن وتجديد مظهرهن. ويعتبر شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" أفضل منتج جديد لتغيير روتين العناية بالشعر لدى النساء في المنطقة لا سيما وأن العديد من النجمات العربيات في مجال الفن والتمثيل والتلفزيون أظهرن إنبهارهن بهذا المنتج الجديد.

فقد عبرت كل من المقدِمة والمنتجة التلفزيونية مريم سعيد، والممثلة وعارضة الأزياء أمينة خليل، والمقدمة التلفزيونية والممثلة إيميه صياح، والممثلة صفاء حبيركو، عن ذهولهن وإمتنانهن لخصائص التنظيف والترطيب والحماية التي وفرها شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" الجديد لشعرهن.

قالت مريم سعيد في هذا الصدد:" لقد كنت متفاجئة بأن هذا التغيير البسيط في روتين العناية بشعري سيكون له هذا التأثير الرائع! يبدو الآن شعري رطبًا، أكثر نعومة وإنسيابية، دون أن يكون مجعداً أو متكسرًا. إن شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" الجديد منتج يجب أن تجربه كل النساء من أجل العناية بأنفسهن".

أما إيميه صياح فقالت:" في السابق كنت أعاني أحيانًا من شعر يفتقر الحيوية والكثافة، ولكن عندما بدأت باستخدام هذا الشامبو، عادت الحيوية لشعري! بدا شعري حريريًا وإنسيابيًا بعد الإستحمام. لم أكن حتى أعلم بأنه هيد آند شولدرز إلى بعد انتهاء التحدي، ولكنني الآن سعيدة جدًا بأني عرفته وسأستمر باستخدامه".

إن شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" الجديد يجدد نظام العناية بالشعر ليترك الشعر ناعمًا، وانسيابيًا وحريريًا. لقد تم تصميم هذا الشامبو لينظف، ويرطب ويحمي الشعر ويمنحه مظهرًا أكثر قوة وصحة ويسهل التحكم به.

تعمل عوامل التنظيف اللطيفة مع جزئيات الزنك الصغيرة على خلق رغوة غنية تتغلغل بعمق إلى فروة الرأس، بالإضافة إلى عناصر الترطيب الستة التي تمنح الشعر ملمسًا وشعورًا رائعين. كما أن تركيبة الحماية الخاصة لهذا الشامبو تغلف جميع خصل الشعر من الجذور وحتى الأطراف، لتحافظ على ترطيب الشعر، مما يضفي نعومة وجمالًا للشعر أكثر من أي وقت مضى.

لطالما كان توفير أفضل المنتجات لضمان صحة فروة الرأس والشعر من أولويات العناية بالشعر لدى هيد آند شولدرز.

إن شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" الجديد الذي صمم خصيصاً لترطيب الشعر وإعادة الحيوية له مهما كان طوله، نوعه وبنيته هو المنتج الذي كنت تفتقدينه في نظام العناية بشعرك. مع بداية العام 2017، قولي وداعًا للروتين القديم للعناية بشعرك وتمتعي بالشعر الصحي والانسيابي الذي طالما حلمت به، مع شامبو هيد آند شولدرز "إنسيابي وحريري" الجديد.