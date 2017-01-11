بالصور.. تشميع محل لتصنيع وتعبئة الأدوية بدون ترخيص شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أغلق حى المنتزه أول، شرق الإسكندرية، محلا لتصنيع وتعبئة الأدوية بدون ترخيص بشارع 66 سيدى بشر قبلى، وذلك فور تلقى اللواء مهندس أحمد أبو طالب، بلاغا من إدارة شئون البيئة بالحى، وذلك خلال المرور اليومى لها.

قام الحى بإبلاغ مباحث التموين للتنسيق واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المحل حفاظا على سلامة المواطنين، وشن الحى حملة مكبرة بقيادة اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول ورافقه رضا جاب الله سكرتير عام الحى والعقيد محمد زين رئيس مباحث تموين المنتزه، وتم ضبطه أثناء العمل، وتم إيقاف عمل النشاط والتحفظ على كراتين وأشرطة من الأدوية قبل توزيعها، وتم غلق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بتواجد إدارة أشغال الطريق.