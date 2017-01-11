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تأجيل دعوى بطلان استبعاد عضو بـ"الصيادلة" من حضور الجمعية العمومية لـ22 يناير

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تأجيل دعوى بطلان استبعاد عضو بـ"الصيادلة" من حضور الجمعية العمومية لـ22 يناير تأجيل دعوى بطلان استبعاد عضو بـ"الصيادلة" من حضور الجمعية العمومية لـ22 يناير

>كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، تأجيل الدعوى المقامة من أنسى عمار المحامى، وكيلا عن الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، التى يطالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة ووقف قراره استبعاده من حضور الجمعيات العمومية لجلسة 22 يناير الجارى.

 

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 17514 لسنة 71 قضائية، واختصمت نقيب الصيادلة، بصفته وذكرت الدعوى أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة مخالفة للقانون والدستور، حيث إنها صدرت جميعها فى غيبة بعض أعضاء المجلس وبقرارات منفردة.

 

وأضافت الدعوى أن المجلس دعا لعقد مجلس نقابة لدراسة تداعيات تحرير سعر الجنيه على سوق الدواء المصرى، ولم يتم دعوة بعض أعضاء المجلس بالمخالفة لقانون النقابة.


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