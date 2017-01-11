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انفجار شديد يهز أرجاء مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان

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انفجار شديد يهز أرجاء مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان انفجار شديد يهز أرجاء مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان

أرشيفية

هز انفجار شديد، منذ قليل، أرجاء مدينة جلال أباد عاصمة إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، بحسب وكالة (خامة برس) الأفغانية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الإنفجار نتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع،  زرعت على جانب طريق لاستهداف سيارة تابعة للشرطة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات، فيما صرح مسؤول، بأن العبوة الناسفة تم تفجيرها بالقرب من فندق في المدينة، ولم تعلن أية جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه العاصمة الأفغانية كابول وإقليما هلماند وقندهار الجنوبيين لسلسلة من الهجمات القاتلة أمس خلف عشرات القتلى أو الجرحى.

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