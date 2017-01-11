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الكويت تعلن تشكيل لجان للتعاقد مع معلمين جدد من مصر والأردن وتونس

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الكويت تعلن تشكيل لجان للتعاقد مع معلمين جدد من مصر والأردن وتونس الكويت تعلن تشكيل لجان للتعاقد مع معلمين جدد من مصر والأردن وتونس

وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور محمد الفارس

أعلن وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور محمد الفارس، أن الوزارة بصدد تشكيل لجان التعاقد الخارجى إلى كل من والأردن وتونس، لاستيفاء حاجتها من أعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسى المقبل 2017 /2018 فى التخصصات الدراسية غير المستوفاة محلياً كالرياضيات والفيزياء .

وقال الفارس، فى تصريحات نشرتها صحيفة “الراى” الكويتية، اليوم الأربعاء، إن اللجان ستشكل للدول الثلاث المشار إليها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التعاقد المحلى فى التخصصات التى تحتاجها الوزارة، ومن ثم استكمال العدد المطلوب خارجياً.

وكشف مصدر تربوى للصحيفة، أن فى إمكان المعلمين السوريين التقدم إلى لجان التعاقد المشكلة فى الدول الثلاث، فيما أكد أن لجان التعاقد المحلى ستستقطب الجنسيات العربية كافة فى التخصصات التى تشكل عجزاً فى الوزارة، بدءاً بمعلمى دول مجلس التعاون الخليجى ثم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية فالمعلمين الوافدين المقيمين بالكويت.

أ ش أ

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