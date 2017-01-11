"تعليم الدقهلية" تعلن تغيير امتحانات النقل للثانوية العامة حال ثبوت تسريبها

الدقهلية ـ محمد حيزة

قال على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه أرسل لجنة لمركز ومدينة أجا، لبحث تداول العديد من أوليات الأمور لإجابات امتحان الصف الثانى الثانوى بالدقهلية، مشددا على أن الامتحانات تمت طباعتها فى المطابع السرية التابعة للمديرية، وجارى فحص وبحث من قام بترويج الأسئلة بين الأهالى.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مديرية التعليم بعدما ترددت الأنباء عن تسريب الامتحان، التى جعلت "عبد الرءوف" يؤكد على أن ما يبدر من محاولات للغش، يتم مقاومتها بشكل مستمر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية: "لن نسمح بها أبدا، وإن ما يقوم به البعض من نقل أسئلة الامتحان عبر الهاتف وخلافه، غير صحيح، لأننا نمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان".

وكان حارس مدرسة نوسا الثانوية بنات، قد حرر محضرا، بمركز شرطة أجا، يفيد تداول أجوبة الامتحانات بين العديد من أولياء الأمور، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جارى التدقيق والتحقيق، فى اتهام موظف بالإدارة التعليمية بأجا، بتسريب الامتحان، وفى حال ثبوت ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومن ضمنها اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتغيير الامتحانات.