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ضبط مصري يخفي 400 ألف جنيه داخل معلبات «فول» لتهريبها إلى السعودية

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ضبط مصري يخفي 400 ألف جنيه داخل معلبات «فول» لتهريبها إلى السعودية ضبط مصري يخفي 400 ألف جنيه داخل معلبات «فول» لتهريبها إلى السعودية

 

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى من احباط محاولة تهريب مبالغ مالية من عملات مختلفة، أخفاها راكب مصري داخل معلبات “الفول” لتضليل رجال الشرطة بالمطار وتهريبها إلى .

صرحت مصادر امنية بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات سفر الطائرة السعودية المتجهة الي الرياض ، وأثناء تفقد العميد زينهم شوري مدير تامين الركاب لصالة السفر ، تم الاشتباه في الراكب المصرى اثناء انهاء اجراءات سفره إلى الرياض على رحلة الخطوط السعودية ، وبفتح حقائبه امام اللواء ايمن عبد الفتاح نائب مدير امن المطار عثر معه علي ٢٨٥ ألف جنيهاُ مصرياً و٢٠ ألف ريال سعودى و٥ الاف درهم إماراتى ، داخل 7 معلبات “الفول” .

أمر اللواءفهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، والغاء سفر الراكب واحالته للنيابة .

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