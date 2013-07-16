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مي كساب تطرح ألبوم "حبيبي وعدني"

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مي كساب تطرح ألبوم "حبيبي وعدني" مي كساب تطرح ألبوم "حبيبي وعدني"

كتب : خالد جمال منذ 35 دقيقة

أصدرت شركة Voice Media House الألبوم الجديد "حبيبي وعدني" للمطربة مي كساب في الأسواق الخليجية ولبنان في أول تعاون معها، وذلك من خلال اتفاقية التوزيع مع شركة Top Music التي تتخذ مقرًا لها وVoice Media House التي تتخذ دبي مقرًا لها.

وينص الاتفاق بين الشركتين على أن تقوم Voice Media House بتوزيع و تسويق إنتاجات Top Music في جميع أنحاء الوطن العربي ما عدا مصر، ومن المقرر أن تعقد جلسات عمل مكثفة بين الشركتين للاتفاق على خطط توزيع وتسويق جديدة للوصول إلى أعلى المستويات.

وتعود مي كساب بعد ست سنوات من الغياب عن سوق الكاسيت بألبوم جديد متميز‏، وبعد أن واجه عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التي توالت على مصر والمنطقة وعدم استقرار الأوضاع، ويمثل الألبوم نقلة مهمة في مشوارها الفني‏،‏ وتهديه لوالدتها التي رحلت أثناء تحضيره، فقد استغرق التحضير له أكثر من عامين.

وتتحدث مي عن الألبوم قائلة: "كنت أريد تقديم أفكار صادقة تمس وتعبر عن الفتيات تحديدًا، ويكون الألبوم عبارة عن "حدوتة حب" لكل البنات، مثل مسلسل "حكايات البنات" الذي عرض في شهر رمضان العام الماضي، وكان طبيعيًا للغاية، لذلك تحدثت بالفعل في بعض أغنيات الألبوم عن 6 حالات لصديقات مقربات لي، أطلقت عليهن الآن "الستة الملهمات".

وتضيف "الحمد لله أن رسالتي وصلت، حيث تصلني رسائل يومية تفرحني وتشيد بأغنيات الألبوم، وما يسعدني أكثر أن كثيرًا من الجمهور لفت انتباهه أدائي التمثيلي في الغناء، فقال لي أحد المعجبين إنني أقدم لغة تأثيرية في هذا الألبوم، وهذا الأداء كان متفق عليه بيني وبين خالد رؤوف مهندس الصوت، الذي نصحني بالاستفادة من كوني ممثلة، وأمثل كلمات الأغنيات، وبالفعل تم ذلك، فقد بكيت في أغنية "حبيت خاين"، وتركنا "الحشرجة" في بداية الأغنية ولم نحذفها ليظهر الأداء صادقًا، وفي أغنية "هيطلع عينيا" كنت أغني "بنرف" عالي، وهكذا في باقي الأغنيات.

ألبوم "حبيبي وعدني" تعاونت من خلاله مع أكبر الأسماء في عالم التلحين ومؤلفي الأغنية مثل أيمن بهجت قمر، محمد يحيي، محمود الخيامي، محمد عاطف، رامي جمال، أحمد العتباني، أحمد حلمي ومدين.

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