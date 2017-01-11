تقرير: مليار و350 مليون جنيه القيمة التسويقية لمنتخب مصر قبل أمم الجابون

كتب ــ محمد مراد

نشرت قناة "ON SPORT" تقريرا عن القيمة التسويقية لمنتخبات أمم أفريقيا وتحديداً المجموعة الرابعة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون وتضم منتخبات مصر وغانا وأوغندا ومالى.

وبلغت القيمة المالية لمنتخب مصر مليار و 254 مليونا و800 ألف جنيه مصرى، وجاءت فى المركز الثانى خلف منتخب غانا الذى يحتل قمة المجموعة من الناحية التسويقية للاعبيه برصيد مليار و504 ملايين و678 ألف جنيه، وجاء المنتخب المالى فى المركز الثالث بـ662 مليونا و288 ألف جنيه، ثم أوغندا رابعاً برصيد 77 مليونا و660 ألف جنيه.