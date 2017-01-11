ضبط بقالى تموين بالقليوبية لاستيلائهما على سلع مدعمة لبيعها بالسوق السوداء

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط بقالى تموين ببنها وشبرا الخيمة، لاتهامهما بالاستيلاء على السلع التموينية المدعمة وحجبها عن المواطنين، وبيعها فى السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادى، رئيس مباحث التموين، يفيد بأن "طارق. إ" 36 سنة مسئول عن مخبز إفرنجى كائن بناحية أبوزعبل – دائرة مركز الخانكة ومقيم المرج القاهرة، لإدارة المخبز بدون ترخيص ولحيازته واستخدامه سلعا تموينية مدعمة من قبل الدولة.

وتم ضبط بحوزته 21 زجاجة زيت كهرمان بإجمالى خاص بوزارة التموين تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فـــــرع مركز الخانكة.

كما تم ضبط "هناء. خ" 41 سنة ومقيمة بقنطرة الشيبينى – دائرة مركز شبين القناطر، لتخزينها كميات من المحاليل الطبية داخل مخزن خاصتها الكائن بناحية شارع المستشفى المركز بجوار المحكمه دائرة قسم الخانكــــــة بغرض احتكارها وتعطيش السوق نظرا لندرتها فى الفترة الأخيرة بغرض رفع أسعارها لتحقيق مكاسب من جراء ذلك، وبتفتيش المخزن تم ضبط 100 زجاجة محلول ملح و20 زجاجة محلول جولوكوز.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد. م"40 سنة صاحب سوبر ماركت كائن بناحية شارع المحكمه - دائرة قسم الخانكة ومقيم– دائرة قسم الخانكة، لقيامـــه بتجميع كميات مـــــن السلع التموينية (سكر) المدعم من قبل الدولة، والذى يقوم بتجميعها من البقالين التموينيين والتى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض تجميعها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك.

وتم ضبط 16 رابطة سكر بإجمالى وزن 320 كجم خاص بوزارة التموين، تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجمله فـــــرع الخانكة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 210 جنح قسـم الخانكه، "سمير. س" 44سنة بدال تموينى كائن - دائرة مركز الخانكه ومقيم ذات العنوان لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينيه زيت – سكر- أرز المدعم من قبل الدولة والمخصصة للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكار وتجميع تلك السلع.

وتم ضبط 129 كرتونة زيت كهرمانة حورس بإجمالى وزن 1238.400 كجم خاص بوزارة التموين و17 رابطه سكر بإجمالى وزن 340 كجم خاص بوزارة التموين و 16 رابطة أرز بإجمالى وزن 320 كجم خاص بوزارة التموين تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامه لتجارة الجملة فـــــرع الخانكة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 994 جنح مركز الخانكة لسنة 2017.