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أنجلينا جولي وبراد بيت يلجآن إلى قاض..والسبب!

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الأربعاء 11-01-2017 13:46

أعلن النجمان العالميان أنجلينا جولي Angelina Jolie وزوجها براد بيت Brad Pitt في بيان أذاعته "CNN" التلفزيونية أنهما سيلجآن إلى قاض خاص لإبقاء مسألة طلاقهما بعيداً عن أعين الناس.

وأضاف البيان الذي أُطلق قبل أمس الاثنين أن النجمين توصلا لاتفاق لإحاطة أوراق الطلاق وكل الإجراءات بسرية تامة للحفاظ على حقوق الخصوصية لأبنائهما والعائلة.

وكانت جولي تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر/أيلول أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها.

وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير أن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية. وقالت إن تاريخ انفصالهما هو 15 سبتمبر/أيلول. وكان النجمان تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني تمت تبرئة بيت من مزاعم إساءة معاملة أبنائه وتقدم بطلب للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء.

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سيدتي

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