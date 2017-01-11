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بالصور: زين مالك يصور أغنيته الجديدة..وتايلور سويفت حاضرة

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الأربعاء 11-01-2017 14:00

صور النجم البريطاني الشهير زين مالك Zayn Malik أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "I Don't Want To Live Forever" تحت المطر مستخدماً المظلة في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

واللافت أن النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت Taylor Swift، صديقة حبيبته عارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid المقرّبة، حضرت في المكان، من دون أن تظهر أمام عدسات المصوّرين لأسباب مجهولة.

وكان زين البالغ من العمر 23 عاماً قد صرّح بأنّه يريد ظهور تايلور البالغة من العمر 27 عاماً معه في الـ"كليب" الجديد.

وقد صوّر الثنائي بعض المشاهد المميّزة في فندق أيضاً، ومن المتوقع أن يكون االـ"كليب" مميّزاً، إذ إنّ زين تألق ببدلة باللون الأسود فيما ذُكر أن النجمة ارتدت فستاناً مميّزاً مع حذاء عال.

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سيدتي

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