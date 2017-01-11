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5 قطع من أفخر تصاميم المجوهرات

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يُظهر اختيارك للمجوهرات نمط شخصيتك ويُبرز جمالك كما أنه يعكس ذوقك الرفيع والراقي.

ومع مجموعات المجوهرات التي قدّمتها مؤخراً أهم الدور العالمية، أصبح التألق بإطلالاتها عنوانها الترف والعصرية في آن واحد. تصاميم شبابية وجذابة، لا تخلو في الوقت نفسه من لمسة الرفاهية والفخامة. إليك بعض القطع التي لفتت نظرنا هذا الموسم والتي بإمكانك شراؤها من موقع سيدتي مول وهي متوافرة فقط للشراء في المملكة العربية ودولة الإمارات العربية.

 

تسوّقي الآن!

 

الأقراط:

أقراط طويلة Stella briolette باللون الذهبي مع الزفير الأزرق من جولي ساندلاو JULIE SANDLAU

 

 

الخواتم:

خاتم نسائي كاجوال OM من مجوهرات اورا Aura Jewellery

 

الساعات:

ساعة Giulia للنساء باللون الذهبي المورد من دي سي ميلانو Dici Milano

 

الأساور:

سوار نسائي Sweet Pea باللونين الذهبي والوردي الفاتح من جولي ساندلاو JULIE SANDLAU

 

 

قلادة نسائية ذهب من جست كافالي Just Cavalli

 

لمزيد من التفاصيل حول موقع سيدتي مول الرجاء الضغط هنا.

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سيدتي

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