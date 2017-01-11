بالصور.. سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات وتجارة المخدرات بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى

نجح ضباط مباحث شبين القناطر ومركز الخانكة فى توجية ضربة قاضية لأخطر مسجل خطر هارب من 2 مؤبد و10سنوات سجن تزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، قاموا بارتكاب 11 واقعة سرقة سيارة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بالواقعة، ودلت تحريات المقدمان أحمد فاروق رئيس مباحث شبين القناطر ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، إلى أنه وردت معلومات لضباط مباحث مركز شبين القناطر مفادها قيام كل من، "على ا.ع"وشهرته "الدولى" 26 سنة عاطل ومقيم طحانوب – دائرة مركز شبين القناطر السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "سرقة بالإكراه ومخدرات" المحكوم عليه هارب من 2 مؤبد والسجن 10 سنوات، و"كمال ا" 30 سنة عاطل ومقيم طحانوب، و"أسامة م" 25 سنة عاطل ومقيم بندر مشتول السوق – شرقية، السابق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة"، و"أحمد م س" 22 سنة عاطل ومقيم عزبة عاصى – الكوم الأحمر دائرة المركز، و"هانى ا" 27 سنة عاطل ومقيم طحانوب دائرة المركز السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، المطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا سرقة بالإكراه "هارب"، و"مصطفى ش" 27 سنة سائق ومقيم عزبة عاصى – الكوم الأحمر– دائرة المركز، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات كرها عن قائديها وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، تم ضبطهم جميعا عدا الخامس وضبط بحوزتهم بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزنتها 103 طلقات، وبندقية خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وقناع أسود اللون، وشال قماش كروهات و10 هواتف محمول ورخصتى قيادة وتسيير باسم "أحمد إ س"، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بصحتها، وأقروا بالاشتراك والمتهم الهارب فى ارتكاب 11 واقعة سرقة سيارة بالإكراه، بينهما سيارة أمين شرطة بالأمن الوطنى بالقليوبية، وتم بإرشاد المتهم السادس ضبط السيارة خاصته رقم 4895 ق م س ماركة سوزوكى فان نبيتى اللون المستخدمة فى ارتكاب بعض الوقائع، تم اتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارات فى حينه تحرر عن تلك الإجراءات محضرا ملحقا بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة.

فيما ورد للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة معلومات مفادها قيام كل من "علاء ا" 40 سنة عاطل ومقيم القلج – دائرة المركز، و"محمد س" 48 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية، و"محمود خ" 19 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم باكمنة أعدت لذلك، وبالتفتيش أمكن ضبط 2 سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 8 طلقات من ذات العيار و4500 قرص مخدر ومبلغ مالى و4805 جنيات، ووبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.