تعرفي على 7 وصفات للعناية بالشعر باستخدام أوراق الكاري

تعد أوراق الكارى، واحدة من المكونات الطبيعية غير الشهيرة فى العناية بالجمال، وتحديدًا العناية بالشعر حتى أن خبراء الطب البديل يعتبرونها مكونًا سحريًا يمكنه أن يعالج عشرات المشاكل التى يعانيها الشعر، بدءًا من علاج فروة الرأس المتهيجة وصولاً لمشاكل القشرة أو تساقط الشعر.

هذه الفاعلية الكبيرة لأوراق الكارى، ترجع إلى أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، والبيتا كاروتين والأحماض الأمينية والبروتينات وغيرها، مما يعزز نمو الشعر بكثافة وقتل البكتريا الضارة بالشعر.

ونشر موقع “بولد سكاى” الهندى، 7 وصفات للعناية بالشعر باستخدام أوراق الكاري:

تعزيز نمو الشعر

لنمو سريع للشعر يمكن استخدام أوراق الكارى على أساس منتظم لتعزيز الجذور وتحفيز نمو الشعر، كل ما عليكِ القيام به هو تجفيف بعض أوراق الكارى وتجفيفها تحت أشعة الشمس وطحنهم ثم إضافة ملعقة كبيرة من اللبن إلى المسحوق ليصبح لديكِ معجون تضعيه على جذور الشعر ونهاياته.

الحد من تساقط الشعر

> يعد تساقط الشعر مشكلة للكثيرين لذلك يجب أن خلط 2 أو 3 من أوراق الكارى وإضافة بضع قطرات من الحليب إليهم لصنع عجينة سميكة نطبقها على الجذور ونتركها لبعض الوقت، ويمكن ارتداء غطاء الاستحمام.

زيادة كثافة الشعر

تعانى الكثير من النساء من مشاكل ترقق الشعر بسبب عوامل بيئية كثيرة ولأسباب غذائية، ويمكن لأوراق الكارى أن تعالج هذه المشكلة كونها غنية بالمواد المضادة للأكسدة مما يساعد على تقوية بصيلات الشعر ويعزز نموه.

كل ما نحتاجه هو طحن بعض أوراق الكارى وخلطها مع مسحوق خشب الصندل ثم إضافة بعض اللبن الرائب عليهما وتطبيق الخليط على فروة الرأس.

منع قشرة الشعر

> بسبب المواد المضادة للأكسدة فى أوراق الكارى فإنها تساعد على الجراثيم والبكتيريا وتخلص فروة الرأس من خلايا الجلد الميتة والتى تسبب قشرة الرأس بشكل رئيسى كما أن أوراق الكارى غنية أيضًا بالأحماض الأمينية.

تغذية وترطيب الشعر

> يمكنك استخدام أوراق الكارى أيضًا كمنشط جيد للشعر يساعد على إبقاء فروة الرأس رطبة ويمنحها التغذية، ولهذا الغرض نأخذ حفنة من أوراق الكارى ونسلقها مع ملعقتين أو ثلاثة من زيت جوز الهند ونتركهما يغليان بعض الوقت ثم نطبقه باردًا.

منع شيب الشعر

> غالبًا ما يرجع الشيب المبكر للشعر إلى خلل فى النظام الغذائى أو مشاكل وراثية، ونظرًا لوجود فيتامين B فى أوراق الكارى فإنها تساعد على استعادة اللون فى الشعر ومنحه التغذية اللازمة وتقوية الجذور ومنحه التألق.

إصلاح تلف جذور الشعر

> بسبب العناصر المغذية للشعر الموجودة فى أوراق الكارى فإنها تساعد على إصلاح الجذور التالفة وكل ما تحتاجينه لتحقيق هذا الغرض هو طحن بعض أوراق الكارى ومزجها مع زيت نباتى من اختيارك، سواء زيت الزيتون أو جوز الهند أو غيره من الزيوت الطبيعية، وتدليك الشعر بالخليط جيدًا مما يساعد على إصلاح الجذور التالفة فى فروة الرأس.