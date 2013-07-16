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مبادرة من مصورين وفنانين تشكيليين لصالح صندوق دعم مصر

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مبادرة من مصورين وفنانين تشكيليين لصالح صندوق دعم مصر مبادرة من مصورين وفنانين تشكيليين لصالح صندوق دعم مصر

كتب : محمد عبد الجليل منذ 19 دقيقة

بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، أطلقت مجموعة من الفنانين التشكيليين، ومصوري الفوتوغرافيا، مبادرة خاصة لبيع أعمالهم الفنية، لصالح صندوق دعم وانقاذ ، من خلال معارض خاصة، تفتتح بعد عيد الفطر القادم.

وتتلقى الهيئة العامة لقصور الثقافة، حاليا، الأعمال التي يرغب أصحابها المشاركة بها في المبادرة، بمقرها بشارع القصر العيني بالقاهرة.

ومن المقرر مشاركة الأعمال في معارض حكومية، داخل وخارج القاهرة، على أن تعرض للبيع، وأن يتم تجميع المبالغ المالية المتحصل عليها لصالح صندوق دعم مصر.

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