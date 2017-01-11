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بالصور.. نجما بوليوود «ريثيك روشان» و«يامي جوثام» يزوران مقر mbc في دبي

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بالصور.. نجما بوليوود «ريثيك روشان» و«يامي جوثام» يزوران مقر mbc في دبي بالصور.. نجما بوليوود «ريثيك روشان» و«يامي جوثام» يزوران مقر mbc في دبي

زار نجما بوليوود” ريتيك روشان”، والنجمة الشابة” يامي جوثام”، المقر الرئيسي لـ “مجموعة MBC” في دبي،ضمن جولة فنية للدعاية لفيلمهما الجديد “Kaabil”.
> وأقامت قناة MBC Bollywood، استقبالا حاشدا للنجمان مليء بالحفاوة والاستعراض،حيث- تُعتبَر هذه بمثابة الزيارة الأولى من نوعها التي يظهر فيها النجم الهندي الملقّب بـ “الإمبراطور” في وسائل الإعلام العربية، بعد الشهرة الواسعة التي حصدها في الهند والعالم. وكان في استقبال النجم الشاب فرقة من الراقصين والراقصات قدّمت استعراضاً مميزاً مستوحى من فيلم “Jodha Akbar”، وذلك بهدف الترويج للفيلم الجديد “Kaabil” المقرر عرضه في 25 من شهر يناير الجاري.
> , حلّ النجمان الهنديان ضيفين على برنامج “صباح الخير يا عرب” على MBC1، و”ET بالعربي” على MBC 2، فتحدّثا عن قصة الفيلم الجديد وحبكته، كما أطلقا مسابقة تمنح شخصيْن من المنطقة فرصة الفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى مومباي لمتابعة العرض الخاص بالفيلم الجديد.
> تجدر الإشارة إلى أن ريتيك روشان سيكون نجم شهر يناير على قناة “MBC Bollywood”، إذ ستُقدّم باقة من أبرز أفلامه، في سهرة كل اثنين في تمام الساعة 9:00 مساءً.

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