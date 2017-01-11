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البحرين تتفاوض مع أمريكا لتجديد الإعفاء الجمركي على صادرات النسيج

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البحرين تتفاوض مع أمريكا لتجديد الإعفاء الجمركي على صادرات النسيج البحرين تتفاوض مع أمريكا لتجديد الإعفاء الجمركي على صادرات النسيج

ارشيفية

قال وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية، أسامة العريض، إن بلاده تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لتجديد الإعفاء الجمركي على صادرات صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة البحرينية.

وأوضح العريض، أن الولايات المتحدة أوقفت المعاملة التفضيلية لصادرات الملابس البحرينية التي استمرت لعشر سنوات منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2006.

ويترتب على إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين إلى الولايات المتحدة دفع المصانع البحرينية لرسوم جمركية تتراوح ما بين نحو 18 و24% على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف ما يفقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى،  إذ تشكل الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيسية لمصانع الملابس في البحرين.

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