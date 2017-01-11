نقابة العلاج الطبيعى تقدم بلاغاً للنائب العام ضد "الأطباء"

كتبت آية دعبس

تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 367 عرائض النائب العام، صباح اليوم، ضد :" الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم، بشأن الدعوة للتظاهرات.

وجاء فى البلاغ الذى تقدم به نقيب العلاج الطبيعى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن نقابة العلاج الطبيعى فوجئت بحملة شرسة من قبل رئاسة الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية، والنقابات العامة للأطباء، والدعوة لعقد تظاهرات، ونشرها ببعض الصحف القومية بمبالغ طائلة من أموال الاتحاد، بالإضافة إلى الدعوة لعقد عمومية طارئة لرفض انضمام العلاج الطبيعى بعد صدور قرار رئيس الوزراء بذلك، ومناقشته بمجلس النواب، فضلا عن قرارات سابقة من وزير الصحة.

وأكد نقيب العلاج الطبيعى فى بلاغه، أن نقابة الأطباء ودعوتها للتظاهر والحشد تدفع نحو تكدير السلم والأمن العام، مطالبا بتطبيق القانون.