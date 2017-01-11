أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نقابة العلاج الطبيعى تقدم بلاغاً للنائب العام ضد "الأطباء"

Google+ Print
نقابة العلاج الطبيعى تقدم بلاغاً للنائب العام ضد "الأطباء" نقابة العلاج الطبيعى تقدم بلاغاً للنائب العام ضد "الأطباء"

>كتبت آية دعبس

 

تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 367 عرائض النائب العام، صباح اليوم، ضد :" الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم، بشأن الدعوة للتظاهرات.

وجاء فى البلاغ الذى تقدم به نقيب العلاج الطبيعى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن نقابة العلاج الطبيعى فوجئت بحملة شرسة من قبل رئاسة الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية، والنقابات العامة للأطباء، والدعوة لعقد تظاهرات، ونشرها ببعض الصحف القومية بمبالغ طائلة من أموال الاتحاد، بالإضافة إلى الدعوة لعقد عمومية طارئة لرفض انضمام العلاج الطبيعى بعد صدور قرار رئيس الوزراء بذلك، ومناقشته بمجلس النواب، فضلا عن قرارات سابقة من وزير الصحة.

 

وأكد نقيب العلاج الطبيعى فى بلاغه، أن نقابة الأطباء ودعوتها للتظاهر والحشد تدفع نحو تكدير السلم والأمن العام، مطالبا بتطبيق القانون.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365