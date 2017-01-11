آخر مقالات الشهيد محمد علي البستكي في صحيفة البيان

«الوطنية والعولمة» هو عنوان آخر مقال كتبه الشهيد محمد علي زينل البستكي، الذي استشهد أمس الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

وكان البستكي ضمن وفد مكلف بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في كابول بتمويل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وللبستكي عدة مقالات في صحيفة البيان كان آخرها مقال «الوطنية والعولمة» بتاريخ 8 يناير 2017، سلط من خلاله الضوء على التجارة العالمية الحرة التي أسهمت في انتشال الملايين من براثن الفقر.

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