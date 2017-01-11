أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

آخر مقالات الشهيد محمد علي البستكي في صحيفة البيان

Google+ Print
آخر مقالات الشهيد محمد علي البستكي في صحيفة البيان آخر مقالات الشهيد محمد علي البستكي في صحيفة البيان

«الوطنية والعولمة» هو عنوان آخر مقال كتبه الشهيد محمد علي زينل البستكي، الذي استشهد أمس الثلاثاء  نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

وكان البستكي ضمن وفد مكلف بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في كابول بتمويل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وللبستكي عدة مقالات في صحيفة البيان كان آخرها مقال «الوطنية والعولمة» بتاريخ 8 يناير 2017، سلط من خلاله الضوء على التجارة العالمية الحرة  التي أسهمت في انتشال الملايين من براثن الفقر.

لقراءة مقالات البستكي في صحيفة البيان اضغط هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية