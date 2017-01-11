بالصور ..بدء العمل بـ"العيادة الطبية والشباك الواحد" بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن بدء العمل بنظام العيادة الطبية المجمعة ونظام الشباك الواحد لأول مرة فى صعيد مصر داخل مستشفى المسالك الجامعى، وهو ما يأتى فى إطار الإضافات الجديدة التى تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمة طبية متميزة فى شتى التخصصات الطبية الدقيقة والتى يستفيد منها ملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

ومن جانبه صرّح الدكتور هشام مختار مرسى حمودة مدير المستشفى أن مستشفى المسالك تستقبل يومياً نحو 150 مريض يتم استقبالهم داخل العيادات المختلفة، وفى هذا الصدد تمّ استحداث نظامى العيادات المجمعة والشباك الواحد والتى تستهدف تسهيل الإجراءات على المريض وتقليل التكدس ومعالجة مشكلة الانتظار وتأخير المواعيد وذلك من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تعتبر اللبنة الأساسية فى جودة المستوى الطبى للمستشفى.

أضاف أن العيادة تضم عدداً من الوحدات الطبية والتى تشمل وحدة مناظير الجهاز البولى والكلى، أورام المسالك، زراعة الكلى والغسيل الكلوى، المسالك النسائية واضطرابات التبول، مسالك رجال وأمراض الذكورة، مسالك أطفال، الجراحات التكميلية، كما يسهم نظام الشباك الواحد للمرضى فى تسهيل خدمة التسجيل والمواعيد واستخراج البطاقات الصحية وتجديدها وإدخال واستقبال المرضى والتقارير الطبية للمريض، ويأتى ذلك فى إطار ما تقدمه المستشفى من خدمة طبية متميزة تواكب المستشفيات العالمية المتقدمة

وأضاف مدير المستشفى أنه تم إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفى، وتهدف إلى ضبط الجرعات الخاصة بالأدوية لكل مريض والتى توافق حالة المريض وملفه المرضى منوّهاً أن كافة الوحدات والإمكانيات الطبية المتميزة التى تشهدها مستشفى المسالك بالجامعة تأتى من خلال التبرعات والجهود الذاتية للأطباء وأعضاء هيئة التدريس ومشاركات شركات الأدوية إلى جانب الدعم الأساسى والقوى المقدم من إدارة الجامعة فى توفير كافة الإمكانيات المادية وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تقف حائلاً دون خدمة المرضى.