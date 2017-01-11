إحالة واضعى الامتحانات بالشرقية للتحقيق لورود أسئلة من التيرم الثانى

الشرقية – إيمان مهنى

أحالت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، واضعى امتحانات الصف الثانى والرابع الابتدائى بديرب نجم والإنجليزى للإعدادى بأبو حماد للتحقيق، بسبب ورود أسئلة الامتحانات من منهج الفصل الدراسى الثانى وأخرى تعجيزية .

وكانت غرفة عمليات متابعة امتحانات بالشرقية تلقت شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الثانى والرابع الابتدائى بديرب نجم من صعوبة الامتحانات، وتضمنها أسئلة من منهج الفصل الدراسى الثانى، وبالإضافة إلى صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى بأبوحماد.