التعاقد مع 6013 عميل منزلى بـ3 مراكز بالمنيا لتوصيل الغاز الطبيعى

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بالمنيا، عن التعاقد مع عدد 6013 عميل منزلى بكل من مركز ومدينة "مطاى ـ بنى مزار ـ سمالوط"، وذلك تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعى، حيث جارى تنفيذ خط الضغط البيئى المتجه من مطاى إلى مدينة بنى مزار وتنفيذ أعمال شبكات الضغط المنخفض بسمالوط، بالإضافة إلى تجهيز خط الضغط البيئى المتجه من مطاى إلى سمالوط.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا، الجهود التى قامت بها الشركة المنفذة خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 98 ألفا و15 عميل منزلى على مستوى مدينة المنيا وعدد 15 ألفا و665 عميل منزلى بمركز ومدينة أبوقرقاص، بالإضافة إلى تحويل 343 عميلا بمدينة مطاى وعدد 993 عميلا بقرية بنى أحمد الغربية بالمنيا، ليصبح إجمالى عدد العملاء المنزليين المحولين للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى المحافظة 115 ألفا و16 عميلا.

وأضاف التقرير، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 891 عميل بقرية تله التابعة لمدينة المنيا وعدد 86 عميل بمركز ابوقرقاص، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد 173 عميل تجارى ما بين "مخبز بلدى ـ افرنجى ـ معامل البان ـ حلويات ـ مطاعم".

ويستهدف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمنشآت التجارية والصناعية، للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والأموال فى ظل ارتفاع أسعار البوتاجاز مما يرفع عبئاً اقتصادياً كبيراً عن الدولة وتحقيق استفادة أكبر لجعل البيئة نظيفة وأكثر حضارية داخل المحافظة.