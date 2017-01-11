ضبط 44 عاطلا بحوزتهم 12 كيلو بانجو وحشيش و6605 قرص مخدر و16سلاحا بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة الذى قادها المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث شبرا الخيمة، ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة ، والمقدم احمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا عن ضبط 12عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزاتهم 3بنادق و11فرد خرطوش و2 طبنجة و140طلقة و11كيلو و550جرام بانجو و650 جرام حشيش و6605 قرص مخدر و592جرامات من مخدرالهيروين، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.