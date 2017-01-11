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القبض على بطة وزوجته بحوزتهما ربع كيلو هيروين

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القبض على بطة وزوجته بحوزتهما ربع كيلو هيروين القبض على بطة وزوجته بحوزتهما ربع كيلو هيروين

> الغربية اسلام الخياط

 

القى ضباط المباحث الجنائيه بقسم شرطه ثانى طنطا القبض على عاطل وزوجته بحوزتهم 32 تذكرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائهم بدائرة القسم، فيما أمرت النيابة بحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق. 

 

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، تلقي إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثانى طنطا، بتمكن النقيب حسن داوود رئيس وحده تنفيذ الاحكام بالقسم من  ضبط "أحمد م.م " وشهرته "بطه ترك" وبحوزته كمية كبيرة الحجم من الهيروين  14 لفافه، و250 جنيه حصيلة البيع وهاتف محمول، وزوجته" نجوي ا.ا.ع" وبحوزتها 18 لفافه هيروين و50 جنيه حصيلة البيع ، وهاتف محمول وتزن الكمية المضبوطة ربع كيلو من مادة الهروين المخدر.

 

 تم تحريز المضبوطات وحرر المحضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

 


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