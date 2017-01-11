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التحقيق مع إدارة مدرسة بالشرقية لإجبار التلميذات على ارتداء الحجاب

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التحقيق مع إدارة مدرسة بالشرقية لإجبار التلميذات على ارتداء الحجاب التحقيق مع إدارة مدرسة بالشرقية لإجبار التلميذات على ارتداء الحجاب

>الشرقية – إيمان مهنى

قالت فريدة مجاهدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن وفد من وكلاء النيابة الإدارية وفريق من محققى الشئون القانونية بديوان المديرية، متواجدين  فى مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بفاقوس، للتحقيق مع المدرسين والإدارة بشان إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب، ووصف أحد المدرسين للحضارة الفرعونية بالأصنام.

 

وأضافت مجاهد لـ"اليوم السابع"، أن المدرسة تقع فى قرية الدايدمون، وكانت تقع تحت إدارة الإخوان، وتم نقلها للتربية والتعليم مؤخرًا.

 

وكان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أحال إدارة المدرسة، للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، وتم تكليف لجنة من الشئون القانونية بفحص المدرسة، بعد تلقى  شكاوى من أولياء أمور التلاميذ، ضد مدرس بقيامة ببث أفكار متشددة عن التاريخ والتهكم على الجيش المصرى وحرب أكتوبر وأبطالها، وكذلك وصف الفراعنة بأنهم أصنام، فضلاً عن إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب، مما يشكل خطورة على النشء.

 


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